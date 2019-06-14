Черчесов и Далич рассказали, верят ли они в приметы в футболе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его коллега из национальной команды Хорватии Златко Далич, принявшие участие в пресс-конференции, посвященной выходу книги последнего "Россия нашей мечты", рассказали о своем отношении к приметам.

- У меня нет талисманов, но знаки читаю - рядом с тобой все время что-то происходит, эти знаки нужно улавливать и принимать решения. Соперник подает знаки своими действиями, например, это надо видеть, - сказал Черчесов.

Ничего особенного нет. Просто я должен всегда быть сконцентрирован, понимать, что происходит, - отметил Далич.

Расскажу один случай: когда мы выиграли у Англии на «Уэмбли» в 2007 году (3:2), можно было чувствовать что англичане испуганы, мы по запаху это чувствовали, понимали, что можем выиграть, - вспомнил экс-голкипер "Спартака", "Ростова" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса.