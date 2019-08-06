Черчесов хотел, чтобы Кудряшов оставался в Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов желал, чтобы защитник Федор Кудряшов продолжил карьеру в Турции, а не переходил в "Сочи".

– Кудряшов провел великолепные полгода в Турции, честно говоря, хотелось бы, чтобы он там и оставался, потому что чувствовал себя комфортно, плюс в клубе играл на той позиции, которая нам выгодна, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24".

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