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Черчесов хочет оценить уровень россиян, выступающих в Белоруссии

19:36
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что смотрит чемпионат Белоруссии и хочет оценить уровень российских игроков, выступающих здесь.

— Посмотрим чемпионат Белоруссии, и по нескольким турам можем сделать определенный анализ, и понять, какой уровень, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Можно, условно говоря, оценить россиянина, который там проявляет себя, забивает. А так газеты читаешь, что тот забил или этот, а ты не знаешь, на каком уровне он это делает. В этом тоже есть плюс. Так что спасибо нашим белорусским братьям, что дают нам пищу.

Чемпионат Белоруссии — единственный футбольный чемпионат в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

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