Черчесов хочет, чтобы Жирков продолжил играть за сборную

Главный тренер сборной России Cтанислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб команды следит за игрой 35-летнего полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова и не сбрасывает его со счетов.

– Он играл у меня еще в "Динамо", знаю его великолепные качества, – цитирует официальный сайт УЕФА Черчесова. – После чемпионата мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами. Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова, недавно он стал чемпионом с "Зенитом". Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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