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Черчесов готов остаться в сборной России после Евро-2020

20:48
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов остаться в команде после чемпионата Европы-2020. Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «2+2».

— Мое отношение к работе в сборной не меняется с первого дня, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ». — Вопросов по поводу дальнейшей карьеры я не задаю. А мне задают.

— Вы готовы идти на следующие два года?

— Да. В контракте все написано, если я подписал, значит, меня все устраивает.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, обыграв Кипр в матче отборочного турнира (5:0).

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