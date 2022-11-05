Ирисметов: «Рад, что Узбекистан сыграет с Россией. Для нас это топовая команда»

Чемпион России в составе «Спартака» и бывший нападающий сборной Узбекистана Джафар Ирисметов высказался о товарищеском матче сборной России против Узбекистана.

— Как вы восприняли новость о матче сборной России с Узбекистаном?

— Я рад, что сыграем с таким сильным соперником. Россия для нас очень хорошая, топовая команда. Важно проверить себя на фоне такой команды, нам очень интересно встретить с европейской сборной. Конечно, будет аншлаг на стадионе. Даже если приезжают сборные послабее, собирается полный стадион. Нам будет интересно, потому что сначала сыграем с казахами, потом с россиянами.

— В России широко известны всего несколько игроков: Шомуродов, Урунов, Эркинов, Юлдошев. На кого стоит еще обратить внимание?

— У нас много футболистов, которые могли бы усилить российский чемпионат. Есть на кого обратить внимание, всех перечислять не стану.

— Шомуродов будет в заявке на матч с Россией?

— Думаю, он прилетит на игру. Он основной нападающий нашей сборной. Полагаю, ему дадут сыграть в обоих ноябрьских матчах, потому что в «Роме» ему не хватает игровой практики, — цитирует Ирисметова Metaratings.ru.

5 ноября РФС объявил о проведении товарищеского матча в Ташкенте. Встреча команды Валерия Карпина со сборной Узбекистана пройдет 20 ноября.