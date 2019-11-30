«Чемпион Европы в составе сборной России в 2036 году». Сын Аршавина с трофеем Евро-2020
22:46
В Бухаресте (Румыния) прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020. Экс-нападающий сборной России, тренер детской академии «Зенита» и бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин, который принимал участие в мероприятии, сфотографировал своего сына рядом с трофеем ЧЕ-2020.
«Андрей Аршавин фотографирует чемпиона Европы в составе сборной России в 2036 году», — подписал фото Аршавина Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Россияне сыграют в группе B с Финляндией (17 июня, Санкт-Петербург), Бельгией (13 июня, Санкт-Петербург) и Данией (22 июня, Копенгаген).
Андрей Аршавин фотографирует чемпиона Европы в составе @TeamRussia в 2036 году ? pic.twitter.com/o07UZuryvO— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 30, 2019
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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