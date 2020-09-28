Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Динияр Билялетдинов в беседе с «СЭ» прокомментировал состав сборной России на контрольный матч против Швеции и предстоящие игры в Лиге наций — с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

— Наверное, Станислав Саламович хочет ознакомиться с Жировым. Кутепова все знают, а вот вызов Александра, скорее всего, ознакомительный, — заявил Билялетдинов «СЭ». — Кутепов уже в свое время играл в сборной, значит тренер знает, на что он способен. Плюс надо уже как-то освежать состав сборной, сейчас этим и надо заниматься. Чем больше будет новых фамилий, тем лучше.

Тройка нападающих Дзюба, Соболев и Смолов — оптимальный вариант для сборной на данный момент. Это прибавляет вариативности и дает возможность футболистам понять, что тренер на них рассчитывает. (Сергей Федоров)

Сборная России назвала состав на матчи в октябре. В нем — Жиров, Кутепов, Черышев и Кузяев