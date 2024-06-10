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Чеферин: «Юношеские сборные России пока невозможно допустить до турниров УЕФА»

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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что некоторые члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хотят допускать юношеские сборные России к международным турнирам, так как находятся под влиянием своих правительств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Мы уже обсуждали, следует ли пускать российские молодежные сборные обратно на наши соревнования. Но на данный момент сделать это невозможно, поскольку некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств», — сказал Чеферин.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года . В сентябре 2023-го УЕФА допустил до стартов команды U17, однако позже отменил свое решение.

Команда Валерия Карпина с того момента провела уже 13 товарищеских матчей. В последней встрече, 7 июня, сборная России разгромила белорусов 4:0.

Источник: ТАСС
Александер Чеферин
УЕФА
ФИФА
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