Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Чалов: «Результат сборной России на Евро-2020 закономерен»

12:50
Теги:

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги первого матча на летних сборах против австрийского «Винер-Нойштадт» со счетом 3:1. У форварда дубль и передача на пустые ворота.

Кроме того, Чалов оценил выступление сборной России на Евро-2020.

— Илюха Шкурин очень просил, чтобы я забил, но так как он выкатил мне такой пас, я решил, что надо отблагодарить (улыбается). Тем более, к тому моменту я уже забил два, — цитирует Чалова сайт ЦСКА.

— Неужели все это мелькнуло в голове в ту секунду?

— Нет, конечно. Просто увидел так момент (улыбается).

— Как в целом ощущения от товарищеского матча?

— Первая игра на сборах, здесь главное — обойтись без травм. Начинаем потихоньку привыкать к новым тактическим моментам. Матч позволил посмотреть, как мы перемещаемся, что усвоили, исправить какие-то ошибки. В общем, ничего сверхъестественного.

— Какие эмоции от игры сборной на Евро?

— Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире... Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.

— Есть избитый, но снова актуальный футбольный анекдот про крупные турниры: «За кого будешь болеть?» — «За Россию!» — «А потом?». Так за кого «потом», Федор?

— Слушай, честно говоря, у меня нет фаворитов. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса можно поболеть. Так я и сделаю.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-potikhonku-privykaem-k-novym-takticheskim-momentam/

Опрос

проголосовало: 198605
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Невероятная развязка в Лиге наций: Россия разгромила бразильцев, но проиграла 7 тысячных очка Франции в борьбе за плей-офф
Венгерский пример для России, рекорд Криштиану Роналду, главная победа Эриксена
Кето-диета: кому она подойдет и с чего начать
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи