Чалов: «Результат сборной России на Евро-2020 закономерен»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги первого матча на летних сборах против австрийского «Винер-Нойштадт» со счетом 3:1. У форварда дубль и передача на пустые ворота.

Кроме того, Чалов оценил выступление сборной России на Евро-2020.

— Илюха Шкурин очень просил, чтобы я забил, но так как он выкатил мне такой пас, я решил, что надо отблагодарить (улыбается). Тем более, к тому моменту я уже забил два, — цитирует Чалова сайт ЦСКА.

— Неужели все это мелькнуло в голове в ту секунду?

— Нет, конечно. Просто увидел так момент (улыбается).

— Как в целом ощущения от товарищеского матча?

— Первая игра на сборах, здесь главное — обойтись без травм. Начинаем потихоньку привыкать к новым тактическим моментам. Матч позволил посмотреть, как мы перемещаемся, что усвоили, исправить какие-то ошибки. В общем, ничего сверхъестественного.

— Какие эмоции от игры сборной на Евро?

— Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире... Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.

— Есть избитый, но снова актуальный футбольный анекдот про крупные турниры: «За кого будешь болеть?» — «За Россию!» — «А потом?». Так за кого «потом», Федор?

— Слушай, честно говоря, у меня нет фаворитов. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса можно поболеть. Так я и сделаю.