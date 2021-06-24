Чалов: «Результат сборной России на Евро-2020 закономерен»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги первого матча на летних сборах против австрийского «Винер-Нойштадт» со счетом 3:1. У форварда дубль и передача на пустые ворота.
Кроме того, Чалов оценил выступление сборной России на Евро-2020.
— Илюха Шкурин очень просил, чтобы я забил, но так как он выкатил мне такой пас, я решил, что надо отблагодарить (улыбается). Тем более, к тому моменту я уже забил два, — цитирует Чалова сайт ЦСКА.
— Неужели все это мелькнуло в голове в ту секунду?
— Нет, конечно. Просто увидел так момент (улыбается).
— Как в целом ощущения от товарищеского матча?
— Первая игра на сборах, здесь главное — обойтись без травм. Начинаем потихоньку привыкать к новым тактическим моментам. Матч позволил посмотреть, как мы перемещаемся, что усвоили, исправить какие-то ошибки. В общем, ничего сверхъестественного.
— Какие эмоции от игры сборной на Евро?
— Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире... Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.
— Есть избитый, но снова актуальный футбольный анекдот про крупные турниры: «За кого будешь болеть?» — «За Россию!» — «А потом?». Так за кого «потом», Федор?
— Слушай, честно говоря, у меня нет фаворитов. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса можно поболеть. Так я и сделаю.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-potikhonku-privykaem-k-novym-takticheskim-momentam/
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