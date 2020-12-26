Чалов рассказал, задели ли его слова Черчесова про «золотой актив»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отнесся к критике со стороны главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

У Черчесова в прямом эфире «Матч ТВ» спросили, почему в матче Лиги наций против Сербии (0:5) в нападении сыграл форвард «Сочи» Антон Заболотный, а не игрок ЦСКА Федор Чалов. На это главный тренер сборной ответил: «Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает». Также Черчесов не согласился с мнением, согласно которому форвард является «золотым активом».

— Меня это не задело. У главного тренера свое мнение — если нужно, все обсудим с ним без проблем. Но в медиа я это сейчас делать не буду, — сказал Чалов в интервью «Чемпионату».

— То есть, если в марте вызовут в сборную, то никаких проблем. Сразу едешь?

— Конечно. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных моих целей на ближайшее время. Я буду делать все для этого. На нашу работу это не влияет.

— От этой истории никак не абстрагировался?

— В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой ты готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой. Когда у тебя есть цели — чемпионство с ЦСКА и основа сборной, ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью с Черчесовым, и есть и сейчас. Я выхожу на поле и думаю, что могу сделать для своей команды.