Нападающий ЦСКА Федор Чалов прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее стало известно, что 22-летнего форварда привлекли в основную сборную из молодежной после того, как у трех игроков — Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового — выявили сомнительный тест на коронавирус.

Федор Чалов присоединился к сборной России. Рады видеть ?? pic.twitter.com/FOUn8ja0XA — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2020

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.