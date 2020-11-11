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Чалов прибыл в расположение сборной России

12:48
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее стало известно, что 22-летнего форварда привлекли в основную сборную из молодежной после того, как у трех игроков — Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового — выявили сомнительный тест на коронавирус.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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