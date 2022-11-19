Чалов покинул расположение сборной России из-за признаков вирусной инфекции

Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинул расположение сборной России из-за признаков вирусной инфекции.

«Вчера у Федора Чалова появились признаки вирусной инфекции, повышение температуры, в связи с чем он покинул расположение сборной России и вылетел из Ташкента в Москву, где продолжит лечение под присмотром клубных врачей», — говорится в официально Telegram-канале ЦСКА.

20 ноября сборная России встретится с национальной командой Узбекистана.