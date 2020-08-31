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Чалов покинул молодежную сборную России из-за проблем с коленом

21:57
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Прибывший в понедельник, 31-го августа, в расположение молодежной сборной России нападающий ЦСКА Федор Чалов вынужден покинуть Новогорск, сообщает сайт РФС.

Причиной стали вновь появившиеся проблемы с коленным суставов, которые хоть и не представляют серьезной угрозы, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения и дополнительного обследования. В связи с этим участие футболиста в ближайших матчах молодежной сборной исключено.

Подопечные Михаила Галактионова сыграют с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212151

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