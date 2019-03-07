Чалов будет вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов сообщил в интервью "СЭ", что 20-летний форвард ЦСКА Федор Чалов в марте получит вызов в национальную команду на сбор перед играми отборочного турнира Евро-2020 со сборными Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

В четверг РФС опубликовал состав молодежной сборной на мартовский сбор в испанской Марбелье. Российская команда сыграет товарищеские матчи со сверстниками из Швеции (22 марта) и Норвегии (25 марта).

- В вашем списке нет лучшего бомбардира премьер-лиги Федора Чалова. Почему?

- Мы уже не раз встречались с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и обсуждали вопросы взаимодействия между нашими командами. Что касается Федора, то мы не включили его в список на мартовский сбор, потому что его планируют вызвать в это время в национальную команду. Мы четко понимаем приоритеты, ведь молодежной сборной предстоит сыграть два контрольных матча, а национальной – отборочные игры ЧЕ-2020 в Бельгии и Казахстане. Долгосрочные планы мы пока относительно Чалова не строим, посмотрим, как Федор будет себя проявлять в дальнейшем. Это касается и других футболистов. На март же по Чалову решение именно такое.

- Когда в сентябре вам предстоит играть матч отбора Евро с сербами, приоритет у Чалова будет уже за молодежкой?

- Давайте действовать поступательно. Между мартом и сентябрем большой отрезок времени. С главным тренером мы общаемся чуть ли не еженедельно, обсуждаем определенные моменты, футболистов, их взаимодействия. Ближе к сентябрю мы к этому вопросу вернемся.

В сентябре молодежная сборная России начнет отбор на чемпионат Европы-2021 года (U-21). В соперниках у россиян команды Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии (Александр Рогулев)