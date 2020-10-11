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«Центральная зона провалила матч со шведами, а теперь еще и Фернандес выпал». Газзаев назвал фаворита игры Россия — Турция

13:33
Валерий Газзаев. Фото Никита Успенский, -
Валерий Газзаев. Фото Никита Успенский, -
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Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил потери команды перед матчем Лиги наций против Турции.

— Я считаю, что наша сборная — фаворит в этой игре. Мы играем дома, поэтому здесь двух мнений быть не может. Для рейтинга нам очень важно обыграть Турцию, — заявил Газзаев «СЭ». — Я смотрел их матч с Германией, турки значительно прибавили в организации игры, исполнительском мастерстве и тактике. Так что встреча будет непростая, но я все равно считаю фаворитом нашу команду.

И Фернандес, и Джикия — потеря для сборной. Гильерме все-таки еще можно подменить, а эти две позиции ключевые. Тем более в матче со шведами центральная зона показала очень слабую игру. Фернандес и Жирков были активны и в атаке, и в обороне, а центральная зона провалила весь матч. А теперь еще и Фернандес выпал. Думаю, тренерский штаб пригласил в сборную ряд игроков, которые могут проявить себя и показать свои притязания на игру в национальной сборной. Только в таких матчах это и возможно сделать. В матче со шведами замены не внесли существенных изменений в игру и результат. Будем надеяться, что те игроки, которые заменят выбывших в стартовом составе, покажут свой уровень. (Сергей Федоров)

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Лиги наций Россия — Турция. Начало игры в Москве на стадионе «ВТБ Арена» — 21.45.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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