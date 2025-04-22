ЦАФА обсуждала с РФС возможное участие сборной России в турнире

В пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) ответили на вопрос «СЭ» о возможном участии сборной России на турнире под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии в сентябре 2025 года.

Ранее о приглашении сборной России сообщило издание Sport24.

«Да, было устное обсуждение с РФС по поводу участия в Кубке наций ЦАФА. Турнир планируются в период с 26 августа по 9 сентября 2025 года», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.

ЦАФА — подразделение в Азиатской футбольной конфедерации, контролирующее футбол в странах Центральной Азии. Объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.