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Сегодня, 20:39

Комбаров поддержал решение сборной России не проводить матчи и сбор по окончанию сезона

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение отказаться от матчей и тренировочных сборов национальной команды.

«Первый раз об этом слышу. Тяжело как-то это комментировать, могу только одно сказать. Если не будут проводить, значит, они все рассчитали и посчитали это не целесообразным», — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ».

2 мая УЕФА объявил об отстранении российской команды от участия в Лиге наций нынешнего сезона. Сборная будет понижена в классе по завершении группового этапа и опустится из дивизиона B в дивизион C.

Сборная России проводила последний учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Дмитрий Комбаров
Сборная России по футболу
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