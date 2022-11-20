Ковтун: «Шанс выйти в плей-офф ЧМ-2022 у сборной России был бы»

Ковтун считает, что у сборной России были бы шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун считает, что у национальной команды были бы шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022.

«Если бы сборная России попала вместо Польши в группу с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией, вышла бы в плей-офф? Наверное, шанс был бы. Саудовскую Аравию снова бы обыграли? Почему бы и нет? Понятно, что это предположения. Думаю, что у сборной России были бы не провальные матчи», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Начало — в 19.00 мск.