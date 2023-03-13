Дьяков о чемпионате ЦАФА: «Это лучше, чем ничего»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на новость о том, что национальная команда может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Участие сборной России на турнире в Азии — это лучше, чем ничего. Команда должна быть на плаву, а игрокам нужно получать опыт. В любом случае надо играть: иначе у футболистов не будет понимания требований главного тренера, когда сборная России все-таки вернется в большой футбол», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.