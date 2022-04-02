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«Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски». Филимонов — об игре за киевское «Динамо»

Филимонов рассказал, на каком языке говорил во время выступления за киевское «Динамо»
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России рассказал Sport24 о переходе в киевское «Динамо» и жизни в столице Украины.

По-настоящему громкое имя вы заработали в «Спартаке». Почему в 2001 году ушли оттуда в «Динамо» (Киев)?

— Было желание уехать за границу. Договорился с Олегом Ивановичем: если будет предложение из-за рубежа, он меня отпустит. Какое-то время вариантов не было, но потом пригласили в Киев, и я согласился. Да и к тому времени я уже почти не играл в «Спартаке».

— Говорят, Романцев был все равно недоволен вашим уходом, обижался...

— Он не обижался. Как он мог обижаться, если в начале августа я ушел, а в середине он меня вызывал в сборную России? Тем более, он сам вывел меня из состава, чтобы играл Левицкий. Мой отъезд точно не стал для него сюрпризом. Мы оба взрослые люди — он понимал, что я хочу играть за границей.

— Как вас встретили в Киеве? «Москалем» не называли?

— Да вы что, мы же практически один народ. У меня не было никаких проблем после перехода. Все, что сейчас происходит началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили. Тогда я приехал почти в такой же город, как и Москва. Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски, никто даже не пытался на украинском заговорить. И на русскую речь в городе нормально реагировали.

— То есть надобности учить украинский не было?

— Вообще никакой. В то время все в «Динамо» говорили по-русски: начиная от президента и заканчивая любым человеком из персонала клуба.

Филимонов выступал за киевское «Динамо» в сезоне-2001/02, отыграв в чемпионате Украины четыре матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-02-aleksandr-filimonov-ob-ukraine-dinamo-kiyev-spartake-romantseve-lobanovskom-politike-rossiyskom-futbole

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Александр Филимонов
Футбол
ФК Динамо (Киев)
4

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