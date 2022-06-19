Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал в интервью «СЭ» о секрете семейной жизни.

— Вы очень давно со своей супругой — в чем секрет семейной жизни?

— Все банально: любите друг друга. И, конечно, уважение. Когда что-то из этого уходит, то и отношения испаряются.

— Многие футболисты разводятся, потому что вокруг всегда много девушек, а устоять могут не все.

— На мой взгляд, иногда измены идут на пользу. Отношения становятся лучше. Вообще, сохранение брака зачастую зависит от мудрости женщины. Насколько она готова сглаживать некоторые шероховатости семейной жизни и направлять это торнадо в нужное русло. Но если рубит сплеча, то так отношения не спасти.

— Мужчина имеет право на ошибку?

— На ошибку имеют право все, кроме вратаря. Категоричность здесь не нужна: изменил или изменила — и до свидания. Вот если это переходит во что-то регулярное, тогда это уже патология семьи, которая едва ли излечима. В этом случае пора принимать более решительные действия.

У меня родители живут в браке уже 50 лет. Это я к тому, что любой брак — общий труд, здесь не может кто-то один постоянно вытягивать. Если этого нет, то ничего не получится.