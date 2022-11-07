Дасаев отреагировал на окончательный список вызванных в сборную России игроков на ноябрьские матчи

Бывший вратарь сборной России Ринат Дасаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на окончательный список вызванных в сборную России игроков на ноябрьские матчи.

«Спартак» — ведущая комнада. Там играют все свои, футболисты из академии. Я считаю, что это правильно. В «Зените» играют одни иностранцы. Кого там брать в сборную?» — сказал Дасаев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.