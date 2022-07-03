Бывший тренер сборной России рассказал, чем Дзюба отличается от других футболистов

Бывший тренер сборной России, тренер «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко рассказал в интервью «СЭ», чем Артем Дзюба отличается от других игроков.

— За последние две недели в российских СМИ несколько раз появлялась информация о том, что Артем Дзюба якобы интересен «Ференцварошу». Правда, Черчесов и руководство вашего клуба опровергли информацию. И все же: ведь Дзюба был ключевым игроком вашей сборной, а вы лично и вовсе знаете его с детства по спартаковской школе. Почему именно Артем стал звездой? Были ли другие ребята у вас в академии и в дубле, которые добрались затем до сборной России?

— Дзюба — феноменальная личность, игрок высокого уровня. Знаю его с самого юношества, я ведь начинал свою тренерскую карьеру в академии «Спартака» и тренировал детей 1988 года рождения. Тогда мы и познакомились с Артемом. Характер, целеустремленность, четкое понимание своей цели и как к ней идти — весь путь Артема мне знаком. Не удивлен тому, чего он добился, став игроком топ-уровня. Было немало ребят такого же таланта, как у Артема, но по разным причинам они остановились в своем прогрессе на том или ином этапе подхода к большому футболу. Только два парня, с которыми я столкнулся в начале своей карьеры, стали топовыми футболистами по российским меркам — это Артем Дзюба и Федор Кудряшов. Кудряшов — такого же плана человек, как Артем: он никогда не останавливался перед трудностями.

Остальные ребята не смогли справиться со сложностями и пройти испытание, в частности, первыми большими деньгами, зачатками популярности. Понимаете, есть ведь четкие этапы становления личности. И вот когда юному или молодому футболисту дают новый контракт и серьезно увеличивают зарплату, то это становится для многих непреодолимым психологическим барьером. Большинству из этих ребят кажется, что все дальше пойдет само собой и больше не нужно вкалывать. Сталкиваясь с такими ребятами, ты замечаешь, как они незаметно для себя начинают тормозить в профессиональном росте. Вот этот момент чаще всего и становится для человека тупиком. Есть масса примеров, когда парень получает первый более или менее солидный контракт, после чего останавливается.

Трудно сказать, почему это часто происходит именно с нашими ребятами. А еще труднее до них достучаться в такой момент! И самое обидное, что спустя годы они сами это с опозданием осознают. А вот у Кудряшова и Дзюбы была четкая цель, к которой они упорно шли. Именно поэтому они и добрались до сборной России.