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Экс-тренер сборной Ирака: «После перерыва я увидел у россиян огромную мотивацию»

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Бывший тренер сборной Ирака Желько Петрович прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против сборной России (0:2).

«Я смотрел матч России с Ираком целиком и могу сказать, что команда Карпина сыграла отлично. На поле было много молодых ребят, которые смотрелись достойно. Не нужно говорить, что сборная России была плоха. Конечно, в составе нет суперквалифицированных игроков, которые были раньше. Но еще есть время, чтобы создать боеспособную команду на будущее. Я увидел отличные комбинации, классные голы.

Что создал Ирак? Четыре стопроцентных момента в первые 20 минут? Хорошо. Но при этом Россия смотрелась мощно. Нужно оценивать ситуацию в целом. Команда — вне турниров УЕФА, ФИФА. Футболисты не могут занять какое-либо место, у них соревновательной мотивации нет. Но после перерыва я увидел игроков с огромной мотивацией», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Забитыми голами отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-iraka-u-karpina-est-vremya-sozdat-komandu-na-budushhee/
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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