Бывший президент «Зенита» Туфрин считает, что РФС тратит на организацию матчей сборных огромные суммы

Леонид Туфрин, возглавлявший санкт-петербургский «Зенит» на посту президента клуба в середине девяностых, считает, что проведение товарищеских матчей сборной России обходится РФС в «немаленькую сумму».

«В той ситуации, в какой наша страна сегодня, с нашей сборной не хотят играть. Кто-то не может, кому-то запрещают, кого-то не устраивает логистика, еще что-то. Вы же понимаете, добраться до Волгограда, где наша команда сейчас сыграет, для тех же кубинцев — не ближний свет. Организовать такие матчи непросто, затраты, которые несет РФС, — огромные. Перелет, проживание, питание и бонусы игрокам другой команды выплачивают как приглашенным артистам. Иначе кто будет с нами играть?» — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».