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Смородская — о возможном переходе РФС в АФК: «Я категорический противник! Не надо дергаться»

Смородская поделилась мнением о возможном переходе РФС в АФК
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможном переходе РФС в АФК.

«Я категорический противник! Переходить в азиатскую линию нельзя. Вы понимаете, кто там? Там не только Новая Зеландия и Австралия, которые тоже могут не захотеть играть с Россией. Какие это перелеты? Как вы себе это представляете в текущих условиях? Даже Киргизия и Казахстан — это сложно. Не надо дергаться. Верю ли, что через год ситуация поменяется и нас допустят? Я надеюсь. Это не может продолжаться вечно, а сейчас не надо дергаться», — сказала Смородская «СЭ».

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

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