Горшков о словах Глушенкова про сборную: «Ясно одно — характер у парня непростой»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова о сборной России.

25-летний футболист в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам Глушенкова, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Венделом, Клаудиньо, Вильмаром Барриосом и Матео Кассьеррой.

«Ясно одно — характер у парня непростой. Сказал так — значит, посчитал нужным. Наверное, внутри есть какая-то недосказанность, не вызывают в сборную. По крайней мере он сказал то, что думает. Если бы Глушенкова вызвали в сборную, то такая ситуация бы не возникла. А так как его не вызвали, то он и сказал, что ему лучше тренироваться со своей командой. Напрашиваться в сборную Глушенков не намерен», — сказал Горшков «СЭ».

25-летний Глушенков провел один матч за сборную России: 24 сентября 2022 года он принял участие в товарищеской игре против Киргизии (2:1) и не отличился результативными действиями.