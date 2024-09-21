Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:50

Горшков о словах Глушенкова про сборную: «Ясно одно — характер у парня непростой»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова о сборной России.

25-летний футболист в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам Глушенкова, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Венделом, Клаудиньо, Вильмаром Барриосом и Матео Кассьеррой.

«Ясно одно — характер у парня непростой. Сказал так — значит, посчитал нужным. Наверное, внутри есть какая-то недосказанность, не вызывают в сборную. По крайней мере он сказал то, что думает. Если бы Глушенкова вызвали в сборную, то такая ситуация бы не возникла. А так как его не вызвали, то он и сказал, что ему лучше тренироваться со своей командой. Напрашиваться в сборную Глушенков не намерен», — сказал Горшков «СЭ».

25-летний Глушенков провел один матч за сборную России: 24 сентября 2022 года он принял участие в товарищеской игре против Киргизии (2:1) и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков
Читайте также
Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости