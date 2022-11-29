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Сегодня, 22:18

Корнеев назвал шагом назад возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Рано пока обсуждать тему перехода в Азию. По мне, если сравнить с тем, что было, то это шаг назад. Нужно искать какие-то варианты, Азия тоже как вариант. Если мы поймём, что возврата нет, тогда будем принимать шаги. Но нужно, чтобы бан отменили, потому что Япония, Австралия и другие могут отказаться играть с нами. Пока не нужно спешить конкретным решением», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

27 ноября глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в АКФ. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Корнеев
Футбол
РФС
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