Погребняк поддержал решение сборной России не проводить игры летом: «Валерий Георгиевич делает все правильно»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение национальной команды не проводить подготовительный сбор и товарищеские игры этим летом.

«Если главный тренер так решил, значит так будет лучше. Целесообразность товарищеских игр против Ирана, Саудовской Аравии? Думаю, Валерий Георгиевич делает все правильно на данный момент», — сказал Погребняк «СЭ».

В последний раз сборная России проводила тренировочный сбор с 21 по 27 марта в Москве.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. 2 мая УЕФА объявил об отстранении российской команды от участия в Лиге наций нынешнего сезона.