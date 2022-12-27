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Ловчев: «Как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась»

Ловчев прокомментировал возможный переход РФС в АФК
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в АФК.

«Наверное, люди не сидят просто так и не выдумывают перейти куда-то. Работа какая-то идет. С одной стороны, есть человек, которому мы помогли когда-то встать на пост президента, — Инфантино. Мы провели хороший чемпионат, который был первым для него. С другой стороны, есть много европейских стран, которые говорят, что в Россию не поедут. Например, Польша, которая полностью обалдела. Я думаю, что это все какая-то игра — как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась, что не очень хочет нашего перехода. Не просто так все идет. Может, есть договоренность все всколыхнуть нашим переходом, чтобы была возможность повлиять на УЕФА. Но это не так просто. Но играть надо. Об этом сказал Карпин и я так же считаю», — сказал Ловчев «СЭ».

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

Евгений Ловчев
РФС
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