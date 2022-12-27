Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:20

Ловчев: «Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать»

Ловчев прокомментировал уровень азиатского футбола
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» уровень азиатского футбола.

«Конечно, играть надо! Люди говорят: «А с кем играть?». Не забывайте, что сборные Германии и Испании вылетели от Японии. Пока мы все там разговаривали, японцы привезли к себе заметных футболистов. Футбол у них вырос. Тот же Хонда, который играл у нас, довольно квалифицированный спортсмен. Когда мы говорим, что АФК нам не годится, побойтесь Бога... Сегодня наша сборная и российские футболисты довольно слабые. Нам надо где-то играть и набираться опыта. Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать. Австралия выступала на ЧМ и выглядела довольно прилично. Южная Корея тоже. Из всех этих стран игроки выступают в Европе в довольно сильных командах. А где наши? Кокорин, который начинал с Италии, а сейчас — на Кипре... Не нам сегодня выпендриваться, что мы такие сильные и куда-то попадаем к слабым командам», — сказал Ловчев «СЭ».

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

Евгений Ловчев
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Ловчев: «Как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась»
Зарема Салихова: «У нас задача хлопнуть дверью? Вся футбольная Европа уже давно в Азии!»
Зарема Салихова: «Кто станет амбассадором от России и напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы»
Борис Чухлов — о переходе в Азиатскую конфедерацию: «Что-то надо делать, иначе мы в собственном соку сваримся»
Белоголовцев: «Буду смотреть азиатскую Лигу чемпионов, я же смотрю матч «Оренбург» — «Химки»
Зарема Салихова: «Если переход в АФК инициировали те же, кто вводил Fan ID, то о последствиях вряд ли задумывались»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловчев: «Как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости