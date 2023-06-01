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Чернышов считает правильным отмену летнего сбора национальной команды России

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением об отмене летнего сбора российской национальной команды.

«Если бы был какой-то соперник, то надо было собраться за несколько дней до матча, а просто так проводить недельный сбор смысла не было — футболисты после напряженного сезона будут думать только об отпуске. Сейчас же игроки уйдут в отпуск, будут восстанавливаться.

Решение по турниру ЦАФА принимал, скорее всего, тренерский штаб, РФС занимался подготовкой. Скорее всего, просто не очень хотелось везти ребят в этот регион, ибо были организационные моменты, которые не устраивали нашу команду. Думаю, что смутили больше всего сроки проведения турнира. Если бы он проводился осенью или весной — сборная России с большим удовольствием в нем приняла участие. Но сейчас, к примеру, можно было хотя бы второй состав отправить на ЦАФА, но, вероятно, могли бы не согласны на такой поворот событий организаторы. Но для потенциальных игроков национальной команды это могла бы быть хорошая проверка», — цитирует Чернышова betonmobile.ru.

Изначально тренировочный сбор планировалось провести в июне. Решение перенести его на осень было принято после консультаций РФС с тренерским штабом национальной команды и клубами РПЛ.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: betonmobile.ru
Андрей Чернышов
Футбол
Сборная России по футболу
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