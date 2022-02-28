Игнатьев: «ФИФА приняла решение, которое должно нас устраивать»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал решение ФИФА в отношении национальной команды.

«ФИФА приняла решение, которое должно нас устраивать, — приводит слова Игнатьева RT. — Мы будем участвовать, наши болельщики смогут наблюдать наши матчи, пусть и не на стадионе».

По словам тренера, он ожидал более жестких мер по отношению к сборной России.

«Все футбольные державы, которые очень рьяно выступают за исключение России из крупных международных соревнований, наверняка основываются на каких-то консультациях и обсуждениях. Но ФИФА пошла по своему пути, хотя в какой-то степени и посматривала в сторону тех федераций, которые заявили, что не хотят с нами встречаться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная России будет выступать в соревнованиях под эгидой ФИФА в качестве команды Российского футбольного союза и не сможет использовать флаг и гимн страны. При этом домашние матчи национальная команда будет проводить на нейтральных полях.