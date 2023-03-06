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Газзаев — о Головине и Миранчуке: «Хотелось бы, чтобы наша сборная сыграла в полном составе против Ирана»

Газзаев оценил появление Головина и Миранчука в расширенном списке сборной России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил появление Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенном списке сборной России.

«Безусловно, Головин и Миранчук — это игроки национальной сборной. РФС будет беседовать с руководителями «Монако» и «Торино», чтобы футболисты смогли приехать. Учитывая, что сборная отстранена, а клубы в изоляции — будет обсуждение. Конечно, хотелось бы, чтобы наша сборная сыграла в полном составе против Ирана. Все-таки национальная сборная Ирана приняла участие на прошедшем чемпионате мира-2022 в Катаре. Это команда хорошего уровня и качества. В Азиатском футбол — точно одна из лучших», — сказал Газзаев «СЭ».

В понедельник, 6 марта сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.

Валерий Газзаев
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