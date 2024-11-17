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Малафеев: «Сборной России приходится соглашаться на такие матчи, как с Брунеем»

Алина Савинова
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Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился мыслями о важности проведения товарищеских матчей национальной команды.

«Матчи с такими командами, как Бруней, конечно, не всегда могут стать показательными с точки зрения командной игры, ведь соперник далек от уровня сборной России. Однако важно учитывать, что в условиях международных санкций сборной России не так просто найти соперников на уровне, с которыми можно провести полноценную проверку силы. Поэтому приходится соглашаться на такие матчи, чтобы хотя бы поддерживать игровую практику и не терять форму», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Экс-футболист также считает, что в сборной России важно работать над результатом, даже если соперник не вызывает сильных опасений.

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Валерия Карпина. 19-го числа сборная России сыграет против Сирии в Волгограде.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Малафеев
Футбол
Сборная России по футболу
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