Гаврилов не видит смысла в проведении сборов в условиях отсутствия официальных игр

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение сборной России отказаться от матчей и тренировочных сборов летом.

«А для чего делать сборы, если игр не будет? Не понимаю, зачем эти затраты и сборы, если не к чему готовиться, если дальше мы не участвуем в турнирах. Пусть они уходят в отпуска, будут отдыхать. Например, если они собирались проводить за рубежом сбор, то это лишние затраты, время, значит, игроки будут оторваны от дома. Не вижу в этом смысла», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российской команды от участия в Лиге наций нынешнего сезона. Сборная будет понижена в классе по завершении группового этапа и опустится из дивизиона B в дивизион C.

Сборная России проводила последний учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.