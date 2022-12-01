Радосавлевич: «Уровень в Азиатской конфедерации отличается, самый сильный футбол в Европе»

Бывший футболист сборной Словении Александар Радосавлевич поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если России не разрешают выступать в Европе, здесь устроит уже любой вариант, лишь бы играть. Конечно, уровень в Азиатской конфедерации отличается, самый сильный футбол в Европе. Но для России главное, что будут официальные матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Радосавлевича.

27 ноября глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в АКФ. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.