Быстров — о невызове Лантратова в сборную России: «Пусть играет в клубе, доказывает»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал невызов в национальную команду вратаря «Локомотива» Илью Лантратова.

«В тренерском штабе рассчитывали, что сыграет Селихов или Песьяков. И на данный момент делают ставку на них. Вот и все. А что Лантратов? Пусть играет в клубе, доказывает. Вспомни, сколько ярких вратарей приезжали в сборную, и становилось понятно, что они не для национальной команды. Хотя в клубах ставили рекорды, на ноль играли. Помнишь, в «Ростове» появился вратарь Медведев? При Бердыеве, если мне не изменяет память, рекорд какой-то поставил. Это значит, что его нужно было в сборную вызывать?» — сказал Быстров.

Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране, а в Санкт-Петербурге победила команду Ирака (2:0).