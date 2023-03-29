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Сегодня, 21:20

Быстров — о невызове Лантратова в сборную России: «Пусть играет в клубе, доказывает»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал невызов в национальную команду вратаря «Локомотива» Илью Лантратова.

«В тренерском штабе рассчитывали, что сыграет Селихов или Песьяков. И на данный момент делают ставку на них. Вот и все. А что Лантратов? Пусть играет в клубе, доказывает. Вспомни, сколько ярких вратарей приезжали в сборную, и становилось понятно, что они не для национальной команды. Хотя в клубах ставили рекорды, на ноль играли. Помнишь, в «Ростове» появился вратарь Медведев? При Бердыеве, если мне не изменяет память, рекорд какой-то поставил. Это значит, что его нужно было в сборную вызывать?» — сказал Быстров.

Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране, а в Санкт-Петербурге победила команду Ирака (2:0).

Сергей Пиняев. «Почему Пиняев в 18 лет исполняет роль лидера сборной? Где все наши хваленые футболисты?» Мнение Быстрова
Владимир Быстров
Илья Лантратов
Сборная России по футболу
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