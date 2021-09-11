Бывший футболист сборной Испании назвал Карпина отличным тренером для России
Бывший футболист сборной Испании Альберт Риера поделился мнением о новом главном тренере сборной России Валерии Карпине.
«При новом тренере в сборной все сконцентрированы на его видении игры. Игрокам важно слышать и понимать, какую методику хочет видеть Карпин. Давайте не будем сразу критиковать новую команду. Игрокам нужно время. Думайте позитивно, а не только негативно. Не может быть так, что приедет тренер и сразу все выиграет. После 3 матчах на отборочном турнире они будут потихоньку добавлять, мы это увидим.
Карпин — отличный тренер для сборной России и для нынешнего поколения игроков. Сейчас у команды много молодых игроков. Я думаю, что Карпин может сделать хорошо», — сказал Риера.
Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча: против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 играх, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
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