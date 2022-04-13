Бывший форвард «Рубина» Милошевич заявил, что ему нравится работа Карпина в сборной России

Бывший нападающий сборных Югославии и Сербии, а также казанского «Рубина» Саво Милошевич поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Я даже смотрел один матч на трибуне, когда Россия играла в гостях против Словении. Россияне играли здорово, мне понравилась работа Валерия. Команда была нацелена не просто на то, чтобы победить, а на то, чтобы выложиться на поле.

У Валерия богатейший европейский опыт, и это очень важно для того, чтобы понимать современный футбол. Я уверен, что он знает, что делать с командой, чтобы она показывала футбол высокого класса. От него зависит, насколько он сумеет замотивировать игроков», — приводит «Газета.ru» слова Милошевича.

Сборная России под руководством Карпина заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и получила право сыграть в стыковых матчах за право выйти в финальную стадию чемпионата мира.

В полуфинале стыкового турнира Россия должна была сыграть с Польшей, но в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.