Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал момент с назначением пенальти в матче Лиги наций между Россией и Турцией (2:3).

— Семенов в том эпизоде был больше сконцентрирован на борьбе за позицию с соперником, а не на борьбе за мяч, — сказал Николаев в эфире телеканала «Матч ТВ». — С позиции арбитра судья видит, что наш защитник пытается задержать соперника, кладет руки на спину нападающему турецкой сборной. У арбитра были все основания в той ситуации назначить штрафной и удалить нашего игрока.

В моменте с пенальти у арбитра была идеальная позиция. Сложно ответить, почему он принял такое решение. Кузяев в том моменте немного рисковал, но очевидно, что аккуратно выполнил подкат и сыграл в мяч. Здесь неправильное решение арбитра. Для меня необъяснимо, почему арбитр такого уровня принял это решение.