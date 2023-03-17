Быстров — о решении Тикнизяна выступать за сборную Армении: «Не та потеря, о которой нужно говорить»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Тикнизян выбрал сборную Армении? Выбрал и выбрал. Его право. Он понимает, что у него не будет шанса заиграть в сборной России. Это не та потеря, о которой нужно говорить», — сказал Быстров в эфире «СЭ».

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.

Сам футболист отметил, что решение было полностью его инициативой и личным выбором.