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Быстров: «Не верю в возвращение России в 2025 году — Европа без нас не страдает»

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок сборной России Владимир Быстров заявил, что не верит в возвращение российских клубов на международные соревнования в 2025 году.

— Вы верите в возвращение России в еврокубки в 2025 году?

— Не верю. Уже привык без еврокубков, поэтому лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется.

— Когда, по вашему мнению, нас вернут?

— Надо жить сегодняшним днем, а загадывать в нашем мире — неправильно.

— Европейский футбол страдает хоть как-то без нас?

— Не страдает, конечно. Там в чемпионатах хорошая конкуренция, они играют в еврокубках — у них никаких проблем нет! Европа без нас не страдает! Возможно, страдают лишь от того, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов. Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать — нас убрали, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Быстров
Сборная России по футболу
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