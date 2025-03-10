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10 марта 2025, 19:59

Быстров — о матчах против Гренады и Замбии: «Нет смысла выделываться. Надо побеждать 30:0»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«Любой сбор команды — это хорошо. Нам нельзя падать в рейтинге. Ищем тех, кто согласен играть. Здесь особо выделываться нет смысла. Надо играть и выигрывать 20:0 или 30:0 — сколько можем. Я смотрю любые матчи сборной. Вопрос в другом — интересно или нет. Интересно увидеть, кого вызовут. Поэтому смотреть буду», — сказал Быстров «СЭ».

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта и с Замбией 25 марта в Москве.

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