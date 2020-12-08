Быстров надеется увидеть сборную России на третьем чемпионате мира подряд

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки европейского отбора ЧМ-2022. Россия попала в группу Н вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой.

— Хорошая нам группа попалась или нет, мы будем судить после конца отборочного этапа, — уверен Быстров. — Со всеми командами можно играть. Надо готовиться, выходить и доказывать. Надеюсь, мы сможем поехать на второй чемпионат мира подряд.

— Многие говорят, что нам повезло с соперником из первой корзины.

— Конечно, есть супер-сборные, есть чуть хуже. Но про хорватов тоже нельзя говорить, что они слабые — Хорватия играла в финале чемпионата мира. (Константин Колмаков)