Бышовец считает, что сборной России необходим еще один матч с Ираком

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о возможном проведении еще одного товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Хороший ли соперник Ирак? Не до жиру, быть бы живу. Главное, есть соперник. В первом тайме Ирак оставил хорошее впечатление. А во втором сборной России удалось перехватить инициативу и добиться победы, вселяющей оптимизм. Такие матчи просто необходимы нашей национальной команде. Приветствую решение провести еще один матч с Ираком. Мы сохраним последовательность и подход», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Ранее сообщалось, что сборные России и Ирака достигли предварительной договоренности провести ответный матч в сентябре в Багдаде.

26 марта россияне одержали победу над Ираком в матче, который прошел в Санкт-Петербурге (2:0).