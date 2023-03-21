Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:15

Бышовец предложил назначить Джикию бессменным капитаном сборной России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что у национальной команды должен быть один бессменный капитан.

«Капитан — это не тот, кто выводит команду на матч, а лидер на поле, в раздевалке, в жизни. Его выбирают по определенным качествам, как футбольным, так и человеческим. Для меня это Джикия. Думаю, что в сборной России должны уже выбрать одного бессменного капитана», — сказал Бышовец Legalbet.

29-летний Джикия является капитаном московского «Спартака». Ранее он выводил с капитанской повязкой и сборную России.

23 марта россияне проведут товарищеский матч с командой Ирана на стадионе «Азади» в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/bishovetc-v-sbornoj-rossii-dolzhni-uzhe-vibrat-odnogo/
Анатолий Бышовец
Георгий Джикия
5
2
Читайте также
Загитова обиделась на критику из-за Монро. Американцы оскорбились из-за актрисы
Алькарас прервал крутую серию Медведева. Карлос возвращается на первое место рейтинга ATP
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Игнатьев назвал потерей для сборной отсутствие Миранчука и Головина из-за травм
Сборная России прилетела в Тегеран на матч с Ираном
Игнатьев заявил, что ждет побед от сборной России
Масалитин: «В сборную надо вызывать тех, кто на сегодняшний момент сильнее»
Булыкин поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды против Ирака и Ирана
Гранат не ждет легкой победы России над Ираном: «Хочется посмотреть на сборную на фоне серьезного соперника»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили — о матче против сборной Ирана: «Нам нельзя бояться, что в первой же игре потерпим поражение»

Тарханов предложил вернуть Черчесова в сборную России
Новости
RSS RSS
Все новости