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Сегодня, 17:40

Бышовец назвал Качалина лучшим тренером за всю историю российского футбола

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, кого считает лучшим отечественным тренером за всю историю.

«Кого я считаю лучшим тренером в российской истории? У нас было много выдающихся тренеров. Конечно, это прежде всего Гавриил Качалин, который выиграл Олимпиаду и Европу. Международный уровень — это критерий результата.

Если мы сейчас отстаем в среднеевропейском IQ, то мы ниже его только по одной причине, что было только три тренера, которые работали с юношескими командами: Виктор Маслов, Бесков и Бышовец. Позволю себе нескромность назвать себя одним из них", — цитирует Legalbet специалиста.

Качалин начал тренерскую деятельность в 1945 году в «Трудовых резервах». Он также возглавлял такие команды, как «Локомотив», «Пахтакор», «Динамо» (Тбилиси) и «Динамо» (Москва).

Под его руководством сборная СССР выиграла два международных турнира — Олимпиаду (1956) и чемпионат Европы (1960).

Источник: https://legalbet.ru/news/bishovetc-nazval-luchshego-rossijskogo-trenera-za-vsyu/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

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1.81

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26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Анатолий Бышовец
Футбол
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