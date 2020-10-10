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«Было много хороших вещей, были — не очень». Черчесов — о матче со Швецией

13:36
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вернулся к товарищескому матчу против Швеции (1:2).

— Вчера у нас был разбор и восстановительная тренировка. Мы посмотрели, что сделали в игре со Швецией. Было много хороших вещей, были — не очень. Мы потихоньку переключились на Турцию, не заостряли внимания на предыдущей игре. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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